Mercato - Barcelone : Retour de flamme pour cette star de Guardiola !

Publié le 31 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Forcé de recruter malin, Joan Laporta se serait placé sur le dossier Bernardo Silva. Le milieu de Manchester City, aussi suivi par l’Atlético de Madrid, aimerait partir vers l’Espagne.

Avec des finances dans le rouge, le FC Barcelone n’a eu d’autre choix que de recruter intelligemment. Quatre renforts, dont trois gratuits. C'est signé Joan Laporta. Et pour la suite, le président du Barça a encore des idées en tête. Sur le plan offensif notamment. Depuis le début du mercato, Laporta garderait un œil sur la situation de Bernardo Silva, le milieu de Manchester City. Et tout pourrait se décanter rapidement…

Bernardo Silva voudrait partir en Espagne