Mercato - PSG : Avec Mbappé, Doha veut réaliser un coup légendaire !

Publié le 7 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi est libre de s’engager avec le club de son choix, le PSG se serait déjà mis au travail en coulisse afin d’accueillir l’Argentin et de prolonger le contrat de Kylian Mbappé.

Bien avant l’annonce fracassante du FC Barcelone concernant la fin de l’histoire de Lionel Messi au club culé jeudi soir, le PSG aurait continué d’y croire pour son recrutement et de garder le contact en coulisse avec le clan Messi. Forcément, maintenant qu’il est définitivement libre de s’engager avec l’équipe de son choix, le PSG paraît comme étant une véritable option pour l’Argentin qui se serait d’ores et déjà entretenu avec son compatriote et entraîneur du PSG : Mauricio Pochettino selon The Athletic. Et alors que le Paris Saint-Germain étudierait en interne des solutions pour accueillir Messi, là ne résiderait pas l’unique dossier chaud qui occupe les pensées des dirigeants parisiens.

Messi + Mbappé, le plan colossal du PSG !