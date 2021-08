Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition est posée pour Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 10h10 par D.M.

Le PSG aurait déjà commencé à lancer les grandes manœuvres dans le dossier Lionel Messi et à négocier avec son entourage. Mais avant de penser à l'Argentin, le club parisien doit dégraisser son effectif.

Coup de tonnerre sur la planète football ! Plusieurs médias avaient évoqué une possible prolongation de Lionel Messi ce jeudi, mais c’es un tout autre communiqué qu’a publié le FC Barcelone. Le club catalan a annoncé le départ de l’attaquant argentin, arrivé durant son adolescence en Catalogne. « Bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il n'a pas pu être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels » peut-on lire sur le communiqué. Immédiatement, la rumeur PSG a refait surface. Le club parisien aurait d’ailleurs déjà commencé à discuter avec l’entourage de Messi.

Le PSG doit vendre avant d'accélérer dans le dossier Messi