Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut toujours réaliser un rêve de QSI !

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit toujours autant en pointillés au PSG, Cristiano Ronaldo aimerait profiter de cette opportunité pour rejoindre le club de la capitale. Et son agent Jorge Mendes ferait le nécessaire en coulisse.

Depuis le rachat du club en 2011 par QSI, les propriétaires qataris du PSG sembleraient rêver de mettre la main sur l’une des deux grandes stars mondiales du football, à savoir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Au fil des saisons, des rumeurs ont envoyé le Portugais et l’Argentin au PSG et particulièrement ces derniers mois en raison de l’incertitude entourant l’avenir de Messi à Barcelone qui devrait bientôt renouveler son contrat et en rapport aux supposées envies d’ailleurs de Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, le clan Ronaldo garderait un oeil avisé sur l’évolution du dossier Kylian Mbappé.

Le clan Ronaldo pousse pour le PSG