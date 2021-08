Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda répond à un sujet chaud du moment !

Publié le 6 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur du LOSC ces derniers jours, Steve Mandanda a néanmoins tenu à rester à l’OM. Le gardien français s’en explique.

Gardien emblématique de l’OM depuis près de 14 ans, Steve Mandanda doit faire face à une situation assez inédite pour lui cette saison puisque Pau Lopez a été recruté pour venir le concurrencer. Le LOSC a tenté de profiter de cette situation assez floue pour tenter de recruter Mandanda, mais l’international français aurait recalé les Dogues . Interrogé par La Provence jeudi, le portier de l’OM s’en est expliqué.

« Je ne fais pas attention aux fausses rumeurs »