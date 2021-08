Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes est du côté du Qatar !

Publié le 5 août 2021 à 7h45 par A.C.

A moins d’un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo semble regarder avec insistance du côté du Paris Saint-Germain.

Alors qu’au Paris Saint-Germain on s'inquiète pour Kylian Mbappé, qui ne semble pas vouloir prolonger, une véritable occasion en or pourrait se présenter. Alors que Lionel Messi semble se diriger vers un retour au FC Barcelone à en croire la presse catalane, en Italie on assure que Cristiano Ronaldo penserait toujours au PSG. Son arrivée semble toutefois compromise, puisque Tuttosport a encore annoncé ce mardi qu’il est impossible de voir le Portugais débarquer à Paris, tant que Mbappé est encore au club.

Jorge Mendes discute toujours avec le PSG