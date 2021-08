Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés seraient déjà jetés dans le feuilleton Mbappé…

Publié le 5 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le PSG recrute comme Kylian Mbappé l’a indirectement demandé, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne serait toujours pas convaincu par le projet et refuserait de prolonger.

Les jours se suivent et se ressemblent dans la presse espagnole. Pour quand l’officialisation du renouvellement du contrat de Lionel Messi et quelle suite pour le feuilleton Kylian Mbappé ? Pour rappel, le champion du monde tricolore dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG et ne semble pas être enclin à l’idée de le prolonger au vu des semaines qui passent et des discussions qui s’éternisent entre la direction du PSG et le clan Mbappé. Et malgré les efforts consentis par Leonardo au niveau du recrutement estival, il se pourrait bien que cela ne suffise pas au club parisien à convaincre Kylian Mbappé.

Un recrutement qui ne ferait pas son effet chez Mbappé