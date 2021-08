Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur la situation de Kylian Mbappé…

Publié le 5 août 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que les rumeurs concernant l’avenir de Kylian Mbappé sont toujours aussi insistantes, cela ne fait les affaires de personne.

En fin de contrat avec le PSG dans moins d’un an, Kylian Mbappé ne semble pas pressé à l’idée de prolonger son bail à Paris. Une situation qui relance les rumeurs de transfert au Real Madrid notamment du côté de l’Espagne alors que le mercato est encore loin d’être terminé. Une situation problématique pour toutes les parties comme l’explique Denis Balbir.

«Ce n’est bon ni pour le club, ni pour l’état d’esprit du joueur»