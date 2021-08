Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de froid jeté sur le feuilleton Pogba !

Publié le 7 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG en pince pour Paul Pogba, Manchester United pourrait jouer un sale tour en prolongeant son contrat comme Ole Gunnar Solskjaer l’a laissé entendre.

Comme Le Parisien l’a récemment confié, le PSG compterait rester en embuscade dans le feuilleton Paul Pogba jusqu’à la fin du mercato en espérant que Manchester United, qui réclamerait entre 75 et 100M€, revoit ses ambitions financières à la baisse. En cas de départ cet été, à un an de la fin de son contrat, l’option la plus probable pour Pogba est le PSG comme le10sport.com vous l’a révélé fin juillet. Néanmoins, Manchester United n’aurait pas jeté l’éponge pour sa prolongation de contrat et le témoignage d’Ole Gunnar Solskjaer laisse entendre qu’un accord pourrait toujours être trouvé entre les deux parties.

Solskjaer évoque des échanges positifs avec Pogba