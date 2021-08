Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'est fait recaler pour un étonnant coup...

Publié le 10 août 2021 à 20h00 par La rédaction

En quête d’un attaquant, Claude Puel aurait approché Willem Geubbels, le buteur de l’AS Monaco. Mais le joueur de 19 ans aurait refusé de rejoindre le grand ennemi de l’OL, son club formateur.

A l’image de plusieurs clubs de Ligue 1, l’ASSE est à la peine financièrement. Ce qui réduit pas mal de possibilités sur ce mercato estival. Pour le moment, les Verts s’arrangent comme ils le peuvent en prolongeant des joueurs ou en cherchant à attirer certaines pistes en prêt. Mais à ce jour, aucun nouveau joueur n’est venu renforcer l’effectif de Claude Puel. Une question de temps ?

Geubbels a dit non à l’ASSE