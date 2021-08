Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Europe impuissante face à l'opération Messi ?

Publié le 10 août 2021 à 20h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain s’est attaché l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football avec Lionel Messi, mais a également envoyé un message fort à la planète football.

Certains le considèrent comme le plus gros coup de l’histoire du football. Sans contrat depuis le 30 juin dernier et après un échec cuisant du FC Barcelone, son club de toujours, Lionel Messi va débarquer au Paris Saint-Germain. Dès le 6 aout dernier, nous vous révélions sur le10sport.com que Messi s’est vu proposer un contrat de deux ans par le PSG, avec une année supplémentaire en option. Des informations confirmées depuis par de nombreux médias, en France comme à l’étranger, qui ont également évoqué le salaire de 25M€ net par an dont nous vous parlions en exclusivité. Ce mardi a donné le top départ de la folie Messi à Paris, puisque l’Argentin a atterri à l’aéroport du Bourget en milieu d’après-midi, avant de rejoindre l’hôpital militaire de Neuilly pour y passer les visites médicales préalables à sa signature...

Seul le PSG pouvait réaliser l’énorme coup Messi