Mercato : Le PSG va toucher le pactole avec Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Nouveau joueur du PSG, Lionel Messi va s'engager pour deux saisons, et une en option, avec le club de la capitale qui va entrer dans une nouvelle dimension. D'un point de vue économique, les retombées risquent d'être colossales.

C'est probablement l'une des opérations les plus importantes de l'histoire du football. En effet, le PSG va s'attacher les services de Lionel Messi. La star argentine est arrivée à Paris ce mardi en provenance de Barcelone et s'est ensuite rendu à l'hôpital américain de Neuilly afin d'y passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Comme révélé par le10sport.com, Lionel Messi va toucher un salaire annuel estimé à 25M€ net ce qui va encore alourdir la masse salariale du club de la capitale qui peine à vendre cet été. Cependant, grâce à l'arrivée de La Pulga , véritable star mondiale, le PSG espère bien rapidement rentabiliser son investissement. Et les effets Messi se font déjà ressentir.

Les sponsors se bousculent déjà

En effet, pour France-Info , Mohamed Bouhafsi révèle plusieurs marques ont déjà appelé la direction du PSG afin de s'associer avec le club de la capitale. Mais surtout, des sponsors actuels du PSG ont également contacté la direction parisienne afin d'augmenter leur contrat et bénéficier de la venue de Lionel Messi. La preuve qu'économiquement, le club de la capitale peut une nouvelle fois changer de dimension grâce à la notoriété de La Pulga . A long terme, le PSG pourrait même toucher le jackpot puisque Mohamed Bouhafsi rappelle que le PSG est déjà le club qui vend le plus de produits dérivés au monde devant le Real Madrid. Et avec Lionel Messi, qui représentait à lui seul 30% des revenus sponsoring du FC Barcelone, la tendance ne risque pas de s'inverser.

«Ça va être extrêmement bénéfique pour toutes les parties»