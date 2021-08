Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le sort de Kylian Mbappé est dicté par... Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il vient de signer au PSG, Lionel Messi pousserait Kylian Mbappé vers la sortie. Mais heureusement pour le club de la capitale, il y aurait toujours aucune offre pour son numéro 7. De son côté, Kylian Mbappé serait déterminé à quitter le PSG depuis plusieurs mois.

Le PSG vient d'enregistrer l'arrivée de Lionel Messi, mais pourrait perdre très vite Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2022, le numéro 7 du PSG aurait pris une décision radicale quant à son avenir. Plutôt que de prolonger avec le club de la capitale, Kylian Mbappé aurait l'intention de plier bagages dès cet été, comme l'a révélé AS ce mercredi matin. Peu importe l'offre de Nasser Al-Khelaïfi, le champion du monde français ne compterait en aucun cas rempiler avec le PSG et il serait même déterminé à faire ses valises lors de ce mercato estival. Une décision prise à cause de Leonardo. En effet, les relations entre le numéro 7 et le directeur sportif du PSG seraient rompues depuis un certain temps. Ce qui aurait bloqué les négociations et aurait motivé le choix de Kylian Mbappé d'aller voir ailleurs. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi resterait optimiste sur ce dossier et penserait toujours avoir une chance de prolonger Kylian Mbappé. Interrogé lors de la présentation de Lionel Messi ce mercredi matin, Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs profité de l'occasion pour interpeller Kylian Mbappé. « Tout le monde connait le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant » , a lâché simplement le président du PSG. Et à la parole, Nasser Al-Khelaïfi devrait joindre le geste. En effet, le patron du PSG continuerait de s'activer en coulisses pour prolonger Kylian Mbappé.

Le départ de Kylian Mbappé précipité par Lionel Messi ?

Toujours selon AS , Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas abandonné l'idée de renouveler le contrat de Kylian Mbappé, bien au contraire. Pour se donner les moyens de ses ambitions et réussir à convaincre son numéro 7, le président du PSG aurait prévu d'organiser une rencontre avec le joueur dans les prochaines semaines. Et malgré l'arrivée de Lionel Messi, qui pousserait encore un peu plus Kylian Mbappé vers la sortie, Nasser Al-Khelaïfi aurait des motifs d'espoir sur ce dossier.

Aucune offre pour Kylian Mbappé ?