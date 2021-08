Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une rencontre au sommet prévue pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 août 2021 à 12h10 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé voudrait partir dès cet été, Nasser Al-Khelaïfi resterait optimiste et compterait se battre jusqu'au bout pour renverser la vapeur. Dans cette optique, le président du PSG aurait prévu de rencontrer son numéro 7 dans les prochaines semaines pour tenter de le faire plier.

Ce mardi soir, le PSG a enregistré la signature de Lionel Messi. Et alors que l'arrivée de La Pulga aurait pu le convaincre de rester au PSG, Kylian Mbappé aurait finalement l'intention de partir dès cet été. D'après les dernières indiscrétions d' AS , divulguées ce mercredi matin, le numéro 7 parisien aurait décidé de plier bagage avant la fin du mois d'aout. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi ne perdrait pas espoir et devrait tenter le tout pour le tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger avec le PSG.

Nasser Al-Khelaïfi compte rencontrer Kylian Mbappé