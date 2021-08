Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à l'origine d'un coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 11 août 2021 à 11h10 par A.D.

Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG et de partir dès cet été. Une décision provoquée par Leonardo, le directeur sportif parisien.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé ne souhaiterait pas prolonger avec le PSG. Comme l'a indiqué AS ce mercredi matin, le numéro 7 parisien ne voudrait ni rempiler, ni rester au PSG cet été, et ce, peut importe ce que pourrait lui offrir Nasser Al-Khelaïfi. Et à en croire le média espagnol, Kylian Mbappé aurait l'intention de quitter Paris à cause de Leonardo.

Kylian Mbappé voudrait partir cet été à cause de Leonardo ?