Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de l'opération légendaire de Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 18h30 par Arthur Montagne mis à jour le 10 août 2021 à 18h32

Alors que Lionel Messi a enfin posé le pied à Paris, le PSG a manœuvré de façon intelligente en coulisses, faisant également preuve d'une grande patience pour réaliser l'une des opérations les plus importantes de l'histoire du football.

Après avoir recruté Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, le PSG avait déjà parfaitement renforcé son effectif. Et pourtant, le club de la capitale a décidé de frapper encore plus fort en réalisant une opération qui semblait totalement impensable jusque-là. En effet, c'est bien Lionel Messi qui va débarquer au PSG. La star argentine, dont le contrat au FC Barcelone n'a pas été homologué par la Ligue espagnole, est arrivé à Paris ce mardi à l'aéroport du Bourget avant de se rendre à l'hôpital américain de Neuilly afin d'y passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Lionel Messi devrait s'engager avec le PSG jusqu'en juin 2023 avec à la clé une saison supplémentaire en option. Une opération légendaire bouclée en quelques heures. Mais cela fait en réalité plusieurs mois que les Parisiens travaillent sur ce dossier.

Un dossier relancé jeudi !