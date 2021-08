Foot - Mercato - PSG

Mercato : La nouvelle annonce du PSG pour Messi !

Publié le 10 août 2021 à 17h10 par A.M. mis à jour le 10 août 2021 à 17h11

La pression monte autour de l'officialisation de l'arrivée de Lionel Messi. Le PSG a de nouveau publié un tweet énigmatique.

Arrivé à Paris ce mardi à l'aéroport du Bourget, Lionel Messi passe actuellement sa visite médicale à l'hôpital américain de Neuilly avant sa signature au PSG. La Pulga devrait s'engager pour deux saisons plus une en option. En attendant, le PSG, qui a annoncé la tenue d'une conférence de presse mercredi à 11h, continue de faire monter le suspens sur Twitter .

Le nouveau tweet du PSG !