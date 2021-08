Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar officialise les retrouvailles avec Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 15h45 par T.M.

Après avoir pris l’avion pour Paris, Lionel Messi doit désormais se soumettre aux tests médicaux avant de s’engager avec le PSG. Et de retrouver Neymar. D’ailleurs, le Brésilien a déjà vendu la mèche.

Il y a quelques mois maintenant, Neymar affichait clairement ses envies de rejouer avec Lionel Messi. Entre 2013 et 2017, les deux amis avaient évolué ensemble au FC Barcelone. La question était donc de savoir si les fans de football allaient avoir à nouveau la chance de revoir ce duo sur un terrain ? A l’époque, l’hypothèse était possible, mais c’était plutôt Neymar qui était annoncé à Barcelone. Depuis, la donne a bien changé et Messi a finalement quitté les Blaugrana et va prochainement s’engager avec le PSG. Et c’est donc à Paris que le duo Messi-Neymar sera reformé avec comme acolyte un certain Kylian Mbappé.

« De nouveau ensemble »