Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le choix de Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 15h15 par La rédaction

Après avoir fait ses adieux au FC Barcelone, Lionel Messi doit désormais s'engager avec le PSG dans les prochaines. Et ce malgré l'intérêt d'autres clubs...

Après de nombreux rebondissements, Lionel Messi va bien signer en faveur du PSG. L'Argentin s'est en effet envolé depuis Barcelone ce mardi pour prendre la direction de Paris. Le père et agent du joueur, Jorge Messi, l'a par ailleurs confirmé dans des propos tenus à La Sexta : « Oui, mon fils signera au PSG aujourd’hui. » Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo continue donc son mercato estival avec la venue de sextuple Ballon d'Or, Lionel Messi. Un choix à propos duquel La Pulga n'aurait jamais douté...

Messi avait une préférence pour le PSG