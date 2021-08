Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Leonardo a déjà sa recrue phare de 2022 en tête !

Publié le 11 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé pourrait s’écrire loin du PSG en 2022, soit à l’expiration de son contrat, Leonardo souhaiterait alors faire venir Erling Braut Haaland pour combler le vide qu’il laisserait à Paris.

Le PSG a frappé une énième fois fort sur le marché des transferts cet été en recrutant Lionel Messi qui était libre de tout contrat après l’expiration de son bail envers le FC Barcelone. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG est parvenu à mettre la main sur le sextuple Ballon d’or et pourrait poursuivre sa grande fenêtre estivale avec Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga, tous deux en fin de contrat en juin 2022. Et pour le prochain mercato d’été, Leonardo aurait déjà une belle idée sur le marché.

Haaland pour remplacer Mbappé en 2022 ?