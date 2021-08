Foot - Mercato

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, le rendez-vous est pris pour Haaland !

Publié le 10 août 2021 à 16h30 par Th.B.

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG songerait à Erling Braut Haaland pour le prochain mercato estival. Cependant, la lutte s’annonce déjà féroce pour le Norvégien et pourrait tourner en faveur d’un autre cador européen dont le Real Madrid. Explications.

Et si Erling Braut Haaland venait à quitter le Borussia Dortmund… dans un an ? Dans son contrat signé en janvier 2020 qui le lie au club de la Ruhr jusqu’à l’été 2024, une clause libératoire de 75M€ aurait été insérée pour être active à compter du 30 juin 2022. Moment où un bon nombre de clubs pourraient se lancer sur les traces de l’insatiable buteur du Borussia Dortmund. En effet, le Real Madrid aurait toujours des vues sur Haaland et pousserait un grand ouf de soulagement puisque Chelsea, qui semblait jusqu’à peu être son grand concurrent à sa signature, serait sur le point de boucler la venue de Romelu Lukaku, son ancien joueur. Le FC Barcelone, Manchester United et Manchester City sembleraient avoir d’autres plans sur le marché des transferts, de quoi confirmer les dires de Sebastian Kehl, dirigeant du Borussia Dortmund. « Dans quel scénario devrait-il partir ? Nous nous sommes clairement mis d'accord . Erling se sent super à l'aise ici. Il veut réaliser quelque chose avec cette équipe et je n'ai pas le sentiment qu'il veuille partir. ››. Cependant, le PSG pourrait pimenter cette opération.

Le PSG poserait les bases avec Haaland !

Bien que le PSG fasse de la prolongation de Kylian Mbappé une priorité jusqu’à la toute fin de la saison prochaine, moment où son contrat arrivera à expiration, Leonardo et les dirigeants parisiens ne seraient pas dupes et savent mieux que quiconque qu’un départ libre de Mbappé serait une possibilité. De ce fait, le PSG préparerait déjà l’après-Mbappé et songerait notamment à Erling Braut Haaland à en croire The Daily Mirror . Directeur sportif du PSG, Leonardo compterait bien s’appuyer sur sa bonne relation avec son agent Mino Raiola pour arriver à un accord avec Haaland.

Le Real Madrid veut faire une double opération avec Mbappé !

Cependant, il semblerait que le Real Madrid souhaite rêver et bien plus grand que le PSG. Toujours d’après The Daily Mirror , le Real Madrid serait sans contestation possible l’une des destinations plus que probable d’Erling Braut Haaland l’été prochain. Le président Florentino Pérez caresserait le désir de signer libre de tout contrat Kylian Mbappé et Haaland pour 75M€ et tout cela lors de la même fenêtre des transferts. Pour ce faire, le Real Madrid continuerait dès à présent son opération dégraissage d’effectif en amont.

Haaland ne privilégierait pas la Ligue 1…