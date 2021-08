Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dernière ligne droite pour Mbappe !

Publié le 11 août 2021 à 14h40 par La rédaction

Tout porte à croire que l’avenir de Mbappe va se sceller définitivement entre maintenant et la fin du mois d’août. Explication.

Compte tenu de sa situation contractuelle, lui qui n’a plus qu’un an avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappe va se jouer d’ici à la fin du mois d’août, date de la fin du mercato estival. En effet, la logique voudrait que soit il prolonge, soit il soit transféré, afin de ne pas entrer dans sa dernière année de contrat, ce qui serait synonyme de départ libre en fin de saison, un scénario financièrement irrationnel pour le PSG.

Si Mbappe refuse encore de prolonger…

Cette issue rapide est d’autant plus probable qu’avec la signature de Lionel Messi, Kylian Mbappe n’a plus d’échappatoire : s’il refuse encore de prolonger, cela signifiera de manière définitive qu’il n’a pas envie de rester à Paris et qu’il est déterminé à signer au Real Madrid.