Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Lionel Messi s’enflamme !

Publié le 11 août 2021 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il aura l’occasion de former un trio avec Neymar et Kylian Mbappé au PSG, Lionel Messi ne cache pas être clairement séduit par cette perspective.

Sur le papier, le PSG dispose désormais de la meilleure attaque au monde avec un trio composé de Neymar, Kylian Mbappé et maintenant Lionel Messi. L’international argentin s’est en effet engagé jusqu’en juin 2023 avec les pensionnaires du Parc des Princes et va ainsi pouvoir apporter une grosse pierre à l’édifice pour permettre au club de la capitale de décrocher sa première Ligue des champions et récupérer le titre en Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire est que Lionel Messi se languit de disputer ses prochains avec ses deux compères d’attaque au PSG

« C’est super »