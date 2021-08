Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à tenter l'impossible pour Mbappé ?

Publié le 17 août 2021 à 15h15 par La rédaction

Comme indiqué par certains médias, le Real Madrid devrait transmettre une première offre au PSG pour tenter de mettre la main sur Kylian Mbappé. Selon Fred Hermel, cette proposition pourrait ne pas dépasser les 100M€, mais les dirigeants parisiens n'ont pas l'intention de le vendre.

Le feuilleton Kylian Mbappé n’a pas encore connu son dénouement. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants du PSG se sont approchés du joueur après son retour de l’Euro afin de lui transmettre une offre de prolongation. Mais sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, l’international français refuse toujours d’étirer son bail. Une situation qui n’a pas échappé au Real Madrid. Selon L’Equipe, la Casa Blanca aurait prévu de transmettre une offre dans les prochains jours au PSG pour tenter de réaliser un gros coup et mettre la main sur Mbappé. Une information confirmée ce lundi par Fred Hermel.

« Le Real va essayer quelque chose avec Mbappé »