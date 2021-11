Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi attendrait l’appel du Barça !

Publié le 3 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il a rejoint le PSG cet été, en ayant initialement eu la volonté de prolonger son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi serait prêt à retrouver le club culé selon Lluís Mascaró.

De retour de ses vacances à Ibiza le 4 août dernier, Lionel Messi recevait quelques heures plus tard une bien triste nouvelle de la part de Joan Laporta et de certains membres de l’administration du FC Barcelone. En effet, alors que sa priorité était de renouveler son contrat au Barça , le sien ayant expiré en juin dernier, Messi a été contraint de quitter son club de coeur et s’est finalement engagé au PSG. Une décision qui n’a pas été facile à prendre, tant il se voyait poursuivre au FC Barcelone.

Messi prêt à revenir au Barça !