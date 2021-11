Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a frappé fort avec cette recrue !

Publié le 3 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Ayant débarqué lors du dernier mercato estival, David Alaba a fait forte impression en interne. Et son compère de défense au Real Madrid en la personne de Dani Carvajal a souligné ce joli complément.

Avant qu’Eduardo Camavinga ne soit recruté pour la coquette somme de 30M€ lors des ultimes heures du mercato estival, David Alaba était le seul et unique renfort du Real Madrid de cette intersaison. Libre de tout contrat, ayant pris la décision de ne pas prolonger son engagement qui courrait jusqu’en juin dernier avec le Bayern Munich, Alaba a fait le choix de signer en faveur du Real Madrid alors que le FC Barcelone, Chelsea ou encore le PSG auraient été sur les rangs. Son nouveau coéquipier au Real Madrid a salué ce joli coup signé par les dirigeants du club merengue.

Dani Carvajal valide le coup David Alaba !