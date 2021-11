Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi proche de boucler la venue d’un international français ?

Publié le 3 novembre 2021 à 22h10 par Th.B.

Alors qu’il n’est même pas officiellement le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez permet d’animer le marché des transferts du Barça et aurait une belle carte à jouer en janvier avec un certain Tanguy Ndombele !

Pas plus tard que lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone se serait penché sur le profil de Tanguy Ndombele qui n’a pas connu un début de saison facile. Avant le match de conférence ligue face au Stade Rennais à la mi-septembre, l’ancien milieu de terrain de l’OL n’avait pas été dans le groupe de Tottenham depuis la reprise. Depuis, le temps de jeu de l’international français est plus conséquent, mais cela ne devrait pas empêcher les spéculations autour de son avenir de faire le tour des médias. Et l’imminente nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur du FC Barcelone ne devrait pas arranger les choses dans le dossier Ndombele.

Xavi aurait le feu vert pour Ndombele pour cet hiver !