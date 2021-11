Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme danger pour Ancelotti avec ce crack !

Publié le 4 novembre 2021 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Fulham, Fabio Carvalho aurait alerté le Real Madrid. Toutefois, le club merengue ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le Milan AC serait également à l'affût pour la pépite anglaise.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Fulham, Fabio Carvalho pourrait bientôt faire ses valises et changer de club. En fin de contrat le 30 juin, la pépite de 19 ans pourrait quitter les Whites librement et gratuitement si elle ne prolonge pas très vite. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, prêt à sauter sur l'occasion pour boucler un joli coup à 0€. Toutefois, le club merengue ne serait pas seul sur ce dossier.

Le Milan AC également dans le coup pour Fabio Carvalho ?