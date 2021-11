Foot - Mercato - ASSE

Mercato : La vente de l'ASSE, ce n'est pas pour tout de suite !

Publié le 3 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien que le processus de vente de l'ASSE ait été enclenché depuis plusieurs mois par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, pour le moment, rien ne semble se décanter. Entre la situation sportive du club et la réticence à l'égard de certains projets de rachat, ce dossier patine et semble bien loin de son dénouement.

Voilà plusieurs mois désormais que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont annoncé leur intention de vendre le club. Cependant, pour le moment, rien ne se décante alors que Roland Romeyer affichait récemment sa volonté de boucler le processus de vente avant la fin de l'année. « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club », confiait le président du Directoire de l'ASSE. A deux mois de la fin de l'année, il semble à l'heure actuelle très improbable que les délais soient tenus bien que deux candidats se soient détachés ces dernières semaines, à savoir Olivier Markarian et surtout Norodom Ravichak qui a bien l'intention de mener à bien son projet, comme le10sport.com vous le révélait récemment.

La situation sportive bloque la vente