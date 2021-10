Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout se joue maintenant pour Boubacar Kamara !

Publié le 27 octobre 2021 à 17h30 par A.C.

Afin d’éviter le risque de le voir filer à la fin de la saison, Pablo Longoria aurait pris la décision de vendre Boubacar Kamara cet hiver, afin d’assurer un minimum d’argent à l’Olympique de Marseille.

C’est une situation dont Pablo Longoria aurait bien aimé se passer. Pour produit du centre de formation, Boubacar Kamara pourrait jouer un mauvais tour à l’Olympique de Marseille, en claquant la porte à la fin de son contrat en juin prochain. Dès le 1er janvier prochain, il pourrait d’ailleurs déjà négocier avec le club de son choix, alors que l’OM a cherché à le prolonger ces dernières semaines... sans succès. Pourtant, Kamara a pu récemment recevoir un conseil de la part d’un autre ancien joueur formé à l’OM. « Je conseillerais à Kamara de prolonger » a expliqué Samir Nasri, lors d’un entretien accordé à Football Club de Marseille . « A l’OM, tu seras plus mis en avant que dans un club du milieu de tableau en Premier League. Et c'est ton club, il y a un bon projet. Tu as la vingtaine, de l'argent tu vas en gagner dans ta carrière ». Pourtant, tout porte à croire que les routes de Kamara et de l’Olympique de Marseille vont bientôt se séparer.

Kamara a son avenir entre les mains

D’après les informations de Calciomercato.com , le dernier échec dans les négociations avec Boubacar Kamara aurait convaincu Pablo Longoria que la seule issue est une vente dès cet hiver. Du côté du joueur, on ne semble toujours pas avoir digéré l’attitude de l’OM cet été, lorsqu’il a été poussé à accepter des offres contre son gré. D’ailleurs, il les a toute refusées et se retrouve désormais en position de force pour son avenir, puisqu’il peut décider si son club touchera ou non une indemnité de transfert. En Italie, on assure que l’AC Milan l’attendrait déjà les bras ouverts...

L’AC Milan a peur de Leipzig et Newcastle