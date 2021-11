Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté sur ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 8 novembre 2021 à 7h45 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo, Marcelo Brozovic ne devrait pas déposer ses valises au PSG en raison de sa volonté de prolonger son contrat à l’Inter selon l’administrateur délégué du club nerazzurri.

À l’instar du dernier mercato estival, le PSG pourrait se laisser tenter par le recrutement de nouveaux agents libres comme Leonardo est parvenu à le faire avec Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma cet été. De Paul Pogba à Franck Kessié en passant par Antonio Rüdiger, les pistes semblent multiples pour le directeur sportif du PSG à ce niveau. Et Marcelo Brozovic serait également une option appréciée du dirigeant brésilien qui se serait déjà penché sur son profil lors du mercato estival de 2022. Engagé à l’Inter jusqu’en juin prochain, Brozovic préfèrerait quitter l’Italie s’il venait à plier bagage à la prochaine intersaison. Mais pour Giuseppe Marotta, l’international croate veut poursuivre à Milan.

« Des professionnels qui veulent poursuivre leur carrière avec nous »