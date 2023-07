Mbappé - PSG : Le Real Madrid en pole, une légende relance tout !

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé semble être destiné à rejoindre le Real Madrid. Pour autant, Wayne Rooney a fait savoir qu’il serait une bonne pioche pour Manchester United.

Kylian Mbappé ne cesse d’être lié au Real Madrid. Et les joueurs du club merengue sont régulièrement interrogés sur un éventuel transfert du meilleur buteur du PSG au Real Madrid comme ce fut le cas pour Eduardo Camavinga lors du rassemblement de l’équipe de France au mois de juin.

Rodrygo : «J'espère que Mbappé viendra»

Sous contrat jusqu’en juin 2024 au PSG, Kylian Mbappé pourrait rejoindre gratuitement l’institution madrilène à la fin de la saison prochaine. Rodrygo Goes, attaquant du Real Madrid, s’est montré très emballé ces dernières heures par une telle éventualité. « Bien sûr, j'espère que Mbappé viendra car il nous aidera beaucoup. C'est une vraie star, mais nous ne savons vraiment rien ». Le président Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur Mbappé pour qu’il prolonge au PSG.

Mbappé interpellé par Rooney à Manchester United