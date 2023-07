PSG : «Il est retenu comme un prisonnier», il lâche une grosse punchline

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à la recherche de son attaquant, le PSG patine un peu dans ce dossier. Harry Kane reste la priorité des dirigeants parisiens mais il a une préférence pour le Bayern Munich. Wayne Rooney, de son côté, espère le voir porter les couleurs de Manchester United et enfin quitter Tottenham.

Le feuilleton de l’attaquant n’a pas fini de faire parler au PSG. Depuis des semaines, Luis Campos cherche un nouveau buteur pour que Luis Enrique ait l’effectif le plus complet possible. De nombreux dossiers sont étudiés mais le club de la capitale, qui travaille sur plusieurs pistes, n’a pas encore abouti. La priorité pour le PSG, elle s’appelle Harry Kane. Même si Dusan Vlahovic est dans les petits papiers du club parisien, l’attaquant anglais est toujours l’option numéro une.

Rooney veut Kane à Manchester United

Dans le même temps, Harry Kane est courtisé avec insistance par le Bayern Munich à qui il aurait déjà donné son accord. Wayne Rooney, lui, espère le détourner de ces deux destinations. Dans un entretien accordé à The Athletic , l’ancien buteur de Manchester United a décrit Kane comme le « joueur idéal » pour les Red Devils , estimant avec humour que ce dernier était « retenu comme un prisonnier » à Tottenham.

«Il était temps de partir la saison dernière»