A peine arrivé, il se lâche sur le nouvel entraîneur de l’OM

Arrivé à l’OM il y a quelques jours en provenance de l’Atlético de Madrid, Renan Lodi va retrouver un entraîneur qu’il a déjà eu l’occasion de croiser dans le championnat d’Espagnol, Marcelino. L’international brésilien garde d’ailleurs un très bon souvenir du technicien espagnol et notamment du jeu proposé par ses équipes.

Lundi, les joueurs de l’OM ont pris la direction de l’Allemagne, où ils effectuent leur stage de pré-saison. Au programme, ils auront notamment deux matchs amicaux, face au KAS Eupen et le RKC Waalwijk. Après le retour des internationaux, Marcelino peut également compter sur ses deux premières recrues du mercato estival.

«Quand j’affrontais Marcelino à Bilbao c’était toujours un match difficile»

En effet, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi sont présents en Allemagne avec le reste de leurs nouveaux coéquipiers, en attendant l’arrivée imminente de Pierre-Emerick Aubameyang. Ils vont pouvoir faire plus ample connaissance avec leurs nouveaux coéquipiers et leur nouvel entraîneur Marcelino.

«C'est un excellent coach»