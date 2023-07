Grande annonce pour le prochain transfert de l'OM

Arnaud De Kanel

Après avoir recruté Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameayang, l'OM part désormais à la chasse à Iliman Ndiaye. Suite à un énième retournement de situation, le jeune attaquant sénégalais serait finalement prêt à rejoindre la cité phocéenne. Les Olympiens sont en passe de boucler un gros coup.

On n'arrête plus l'OM sur ce mercato. Pablo Longoria et ses équipes continuent d'explorer des pistes toutes aussi séduisantes les unes que les autres. Cette fois-ci, il est question du recrutement d'Iliman Ndiaye. L'OM aurait finalement convaincu le joueur alors qu'il avait opté pour la stabilité en jouant à Sheffield.

OM : Payet hallucine totalement après son départ https://t.co/S8UrSDTnFx pic.twitter.com/bShLrhFeG3 — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Accord contractuel

Ça sent bon pour l'OM dans le dossier Iliman Ndiaye ! Selon les informations de La Provence , l'attaquant sénégalais aurait trouvé un accord contractuel avec le club phocéen. Après plusieurs jours de réflexion, il serait enfin décidé à rejoindre l'OM et tout devrait se décanter dans les prochaines heures.

«Ça avance, doucement»