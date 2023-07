Mbappé va lâcher une bombe, c’est la panique au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ecarté par le PSG, Kylian Mbappé ronge son frein et continue de se rendre tous les jours au centre d'entraînement à Poissy, le sourire aux lèvres. L'attaquant français souhaite montrer qu'il n'est pas atteint par la situation et qu'il continuera à camper sur ses positions.

Le point de non-retour semble avoir été atteint entre Kylian Mbappé et le PSG. Et pour cause, l'attaquant français, dont le contrat prend fin en juin 2024, n'a pas été convié à la tournée estivale du club au Japon et en Corée du Sud. Un transfert est espéré par le PSG, mais le joueur ne l'entend pas de cette oreille.

Mbappé ne compte pas quitter le PSG cet été

Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , Kylian Mbappé n'a pas changé ses plans. Son objectif est de partir libre dans un an afin de s'engager avec le Real Madrid, tout en touchant les primes de fidélité avec le PSG.

Il s'expliquera en septembre