PSG : Nouveau coup de tonnerre pour le transfert de Mbappé !

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat au-delà du 30 juin 2024, le PSG a décidé de le placer sur le marché, et ce, pour éviter à tout prix un transfert libre et gratuit dans un an. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs écuries européennes, bien décidées à profiter de l'aubaine. Mais, malheureusement pour le PSG, Chelsea et Manchester United devraient jeter l'éponge d'ici peu.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à sa direction qu'il n'allait pas activer l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison supplémentaire. Pour éviter un transfert libre et gratuit de son numéro 7 dans un an, le club de la capitale a décidé de le placer sur le marché des transferts, le mettant à l'écart du groupe de Luis Enrique par la même occasion. Et les clubs se bousculent déjà pour s'offrir les services de Kylian Mbappé.

PSG : Mbappé, le coup de tonnerre ! https://t.co/4NbU1kqLmc pic.twitter.com/ZlGiPFAmFa — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

C'est la guerre pour le transfert de Mbappé

Selon les informations du Parisien , les appels se multiplient pour le transfert de Kylian Mbappé. En effet, Al Hilal, l'Inter Milan, le FC Barcelone, Tottenham, Chelsea et Manchester United auraient approché le PSG pour lui chiper son numéro 7. D'une part, le club saoudien aurait formulé une offre écrite à hauteur de 300M€. D'autre part, les Nerazzurri , les Blaugrana , les Spurs , les Blues et les Red Devils seraient allés à la pêche aux renseignements pour connaitre les modalités du transfert de Kylian Mbappé. Toutefois, deux de ces clubs européens devraient sortir de la course.

Chelsea et Manchester United jettent l'éponge pour Mbappé