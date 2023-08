Mbappé, Kolo Muani, OM… Toutes les infos mercato du 7 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Tout est bouclé pour Gonçalo Ramos !

Gonçalo Ramos au PSG, c'est réglé ! RMC Sport , L'EQUIPE et Le Parisien annoncent un accord total entre la direction parisienne et celle du Benfica Lisbonne, et le buteur portugais va donc débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 65M€ + 15M€ de bonus.



PSG : Le Real Madrid attend un signe de Mbappé

Selon les révélations de L'EQUIPE , le Real Madrid ne bougera pas ses pions pour Kylian Mbappé tant que l'attaquant français affirmera pas publiquement son souhait de quitter le PSG et de rejoindre l'écurie espagnole. Par ailleurs, le quotidien sportif indique que la direction du PSG campera sur ses positions et ne relancera pas Mbappé s’il refuse de prolonger. Il devrait d’ailleurs ne pas figurer sur la feuille de match pour le match de reprise contre Lorient samedi prochain.



PSG : Luis Enrique contrarié par la situation de Mbappé

Interrogé par El Larguero , le journaliste d' AS Andrès Onrubia a fait le point sur la situation actuelle de Mbappé au PSG, qui semble clairement poser problème à Luis Enrique : « Si le PSG ne réintègre pas le PSG le 3 septembre, date de la fin du mercato en France, Mbappé peut aller en justice. Le seul qui aurait le pouvoir de le rappeler serait Luis Enrique, le PSG ne pourrait rien faire ou lui ordonner de le laisser dans les tribunes. Il n'a pas parlé parce que c'est une directive du PSG qui veut qu'aucun journaliste ne lui pose de question sur Kylian Mbappé. Il y a un silence et la loi l'oblige à faire la conférence de presse d'avant-match. Il n'est pas à l'aise parce qu'il voulait avoir Mbappé la saison prochaine », explique le journaliste.



Le PSG a un accord avec Kolo Muani, c’est 100M€

Après Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le PSG fonce sur Randal Kolo Muani pour renforcer son attaque. Sport Bild annonce même ce lundi un accord déjà trouvé entre le club de la capitale et le buteur de l'équipe de France, mais le média allemand précise que l'Eintracht Francfort en réclame 100M€.



OM : Vitinha déjà sur le départ ?

Recruté pour la somme record de 32M€ l'hiver dernier, Vitinha pourrait quitter l'OM cet été ! Le journaliste Mohamed Toubache-Ter annonce que l'OM envisage de prêter son buteur portugais en Bundesliga afin qu'il y retrouve du temps de jeu et de la confiance.



OM : Malinovskyi va partir, Guendouzi change tout