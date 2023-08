C’est terminé, le PSG boucle un gros transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais à la recherche de sang neuf au poste de buteur, le PSG a bel et bien trouvé un accord avec le Benfica Lisbonne pour l’arrivée sous la forme d’un prêt, avec option d’achat, du Portugais Gonçalo Ramos. Et par la suite, la piste Kolo Muani va s’accélérer pour le PSG…

En attendant le recrutement d’Ousmane Dembélé qui est retardé depuis quelques jours à cause du FC Barcelone, le PSG continue de s’activer pour garnir son secteur offensif ! Le club de la capitale est à la recherche d’un ou plusieurs profils au poste de buteur depuis plusieurs semaines, et il a fini par trouver son bonheur…

PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé https://t.co/BQvtsYDvEf pic.twitter.com/lY4vWutBkY — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Ramos arrive au PSG

RMC Sport confirme les dernières tendances et annonce un accord total pour l’arrivée de Gonçalo Ramos (22 ans) au PSG. Le buteur du Benfica Lisbonne va bel et bien débarquer sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, le tour pour un deal de 65M€ + 15M€ de bonus. Et l’international portugais sera donc le nouveau buteur du PSG, et il ne sera peut-être pas seul…

Kolo Muani par la suite ?