Le PSG le contacte, ses parents hallucinent

Arnaud De Kanel

Au beau milieu des Lucas Hernandez, Milan Skriniar et autres Manuel Ugarte, Cher Ndour a également rejoint le PSG lors du mercato estival. Le jeune milieu de terrain italien a livré les coulisses des premiers contacts avec le club de la capitale et il faut dire que sa famille et le joueur lui-même n'en revenaient pas.

Cher Ndour va découvrir une nouvelle expérience. Le jeune milieu de terrain italien a quitté Benfica pour rejoindre le PSG et le challenge ne semble pas l'effrayer. « Peur de partir ? Pas vraiment. Si je prends une décision, je ne regarde pas en arrière. J'aime sortir de ma zone de confort. J'aimais aussi l'idée que je ne connaissais même pas la langue. Aux premiers entraînements au Benfica, il y avait le directeur sportif qui parlait un peu italien et m'aidait. Pour parler à mes coéquipiers, j'ai mélangé un peu d'italien et un peu d'anglais, mais en tout cas j'ai créé de vraies relations. Maman et papa me laissent toujours décider. Ils me conseillent, mais le dernier choix est le mien. […] Mais ils ont toujours été très présents », confie le natif de Brescia dans un entretien accordé à La Republicca . Cher Ndour se projette avec le PSG sans pour autant exclure une expérience en Serie A.

Ndour évoque la Serie A

« Peur de ne jamais jouer en Serie A ? Honnêtement non, j'ai de nombreuses années de carrière devant moi. Qui sait, peut-être qu'à 30 ans je pourrais retourner jouer la bas », a déclaré le nouveau joueur du PSG. Sa famille et lui ne croyaient pas à l'intérêt du club de la capitale.

«On a tous cru qu'il plaisantait»