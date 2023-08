L’OM veut éviter la catastrophe, une fake-news est dénoncée

Arnaud De Kanel

Moins de six mois après son arrivée, Vitinha pourrait déjà quitter l'OM. Pablo Longoria et ses équipes aimeraient l'envoyer en prêt du côté de la Bundesliga afin qu'il retrouve de la confiance. Pourtant, une source locale indique le contraire.

Lors du mercato estival, l'OM avait réalisé la plus grosse opération de son histoire en recrutant Vitinha pour 32M€. Six mois sont passés et l'inquiétude grandit du côté phocéen car l'attaquant peine à convaincre. Le retour sur investissement s'annonce compliqué et l'OM aimerait donc limiter la casse en relançant son joueur à l'étranger.

Vitinha en Bundesliga ?

La rumeur fait beaucoup parler ce lundi. Tard dans la nuit, Mohamed Toubache-Ter a indiqué sur son compte X que l'OM souhaiterait prêter Vitinha en Bundesliga, un championnat où les attaquants se régalent. Une solution cohérente qui pourrait éviter que le Portugais perde trop de valeur. Une source bien informée assure le contraire.

Un démenti tombe