Il signe à l'OM et affiche un objectif surprenant

Quelques jours après l'annonce de sa signature à l'OM, Iliman Ndiaye a été présenté à la presse ce lundi. L'occasion pour l'international sénégalais d'afficher ses ambitions avec le club phocéen. Y compris celle de remporter le Ballon d'Or africain.

Très actif sur le mercato, l'OM continue le tour des présentations officielles de ses recrues estivales. Ce lundi c'était au tour d'Iliman Ndiaye. L'international sénégalais s'est engagé pour quasiment 20M€ en provenance de Watford. Et visiblement, il ne manque pas d'ambition puisqu'il rêve déjà du Ballon d'Or africain. Une récompense que pourrait d'ailleurs lui concurrencer certains de ses coéquipiers comme Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Ismaïla Sarr.

Ndiaye rêve du Ballon d'Or africain

« Oui je pense aux distinctions personnelles, c'est normal en tant que joueur de foot. L'OM est regardé dans le monde entier, en Afrique, au Sénégal... Cela peut m'aider à gagner cela, oui. Mais pour l'instant je pense surtout à l'OM », lance Iliman Ndiaye en conférence de presse avant de se projeter vers la saison avec l'OM : « On joue à l’OM pour gagner les matchs. On se prépare pour les gagner. Il n’y a pas de pression, il faut faire le taf comme on sait le faire. Bien sûr que je pense à gagner des titres individuels. L’OM est regardé dans le monde entier. Jouer à l’OM peut m’aider à gagner des distinctions individuelles, mais je pense avant tout à l’équipe actuellement ».

