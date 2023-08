PSG : Le transfert de Neymar est relancé

Alexis Brunet

Dernièrement, on a appris que Neymar voulait quitter le PSG cet été. Un départ important pour Paris, alors que Lionel Messi est déjà parti, et que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. Le Brésilien souhaiterait revenir au FC Barcelone. Cela n'est pas simple, car Xavi ne souhaite pas de lui. Une réunion devrait donc se tenir dans les prochaines heures, entre le coach du Barça, et le président du club, Joan Laporta, pour le convaincre de l'utilité d'un tel transfert.

Lundi 7 août, le PSG a annoncé la signature de Gonçalo Ramos. Le Portugais débarque dans le club de la capitale pour y occuper le poste de buteur, et il met donc fin à un long feuilleton qui aura duré des semaines. Paris souhaitait de base faire signer Harry Kane ou bien Victor Osimhen, mais face à la difficulté de ces dossiers, c'est finalement l'attaquant du Benfica Lisbonne qui a été choisi. Il s'est engagé sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat obligatoire à la fin de la saison.

Ousmane Dembélé pourrait suivre

Après Gonçalo Ramos, la prochaine officialisation pourrait être celle d'Ousmane Dembélé. Le Français s'est mis d'accord avec le PSG, mais le transfert tarde à se concrétiser par la faute du FC Barcelone. Le champion du monde devrait toutefois être Parisien dans les prochains jours, et ainsi prendre la place laissée vacante par Lionel Messi sur le côté droit de l'attaque.

PSG : L’Arabie Saoudite lance l’opération Neymar ! https://t.co/eudvUnBiB4 pic.twitter.com/8ND7raOXuy — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Une réunion est prévue pour Neymar