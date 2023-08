Mbappé se fait tacler par le boss du PSG

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le bras de fer a été lancé entre Kylian Mbappé et le PSG. Le Français ne voulant pas prolonger, le club de la capitale a décidé de le mettre à l'écart et le pousser vers la sortie. Nasser Al-Khelaïfi fait preuve de fermeté avec Mbappé et il ne s'est pas privé pour tacler indirectement le natif de Bondy.

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, Kylian Mbappé reste mis à l'écart au PSG. Un nouveau signe donc que le club de la capitale n'entend pas lâcher dans son bras de fer avec l'attaquant français. Pour Nasser Al-Khelaïfi, l'objectif est ainsi toujours de faire partir Mbappé.

Mbappé prend la parole et défie le PSG https://t.co/ZFJ87bI6mn pic.twitter.com/p3UIU2Z60D — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Al-Khelaïfi accueille Gonçalo Ramos...

Et dans cette guerre qui l'oppose à Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi s'est servi de l'officialisation de l'arrivée de Gonçalo Ramos au PSG pour adresser un tacle au Français. « Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre famille du PSG Gonçalo Ramos en tant que nouvel attaquant, si enthousiasmant », a d'abord lâché Al-Khelaïfi pour les médias du club.

... et tacle Kylian Mbappé au passage