Mercato - PSG : La surprenante punchline de Mourinho sur Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé sait ce qu’il veut. Et à l’instant T, ce n’est clairement pas une prolongation de contrat au PSG comme le club de la capitale le souhaite. Le feuilleton bat son plein, au point où José Mourinho, entraîneur de la Roma, vienne y ajouter son grain de sel. Explications.

Depuis sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat à la mi-juin pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé est en guerre avec le PSG et plus particulièrement son président Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le patron du Paris Saint-Germain l’a publiquement menacé de le vendre cet été s’il refusait de prolonger son bail au sein du club parisien.

Mbappé dit non, guerre civile au PSG !

Depuis, les rumeurs de transfert fusent dans la presse. Que ce soit en Angleterre à Liverpool, Arsenal ou Manchester United ou bien au FC Barcelone, en Arabie saoudite et surtout, comme d’habitude… au Real Madrid ! À un petit mois de la fin du mercato, José Mourinho a lâché une punchline surprenante à la fois sur le feuilleton Mbappé et sur la situation de la Roma sur le mercato dans sa quête d’un buteur.

«Je peux vous dire que même si Mbappé arrivait la semaine prochaine, il serait toujours en retard»