Mbappé - PSG : C’est terminé pour la prolongation ?

Jean de Teyssière

La guerre entre le PSG et Kylian Mbappé continue. Depuis que l'attaquant français a informé son club qu'il ne lèverait pas l'année optionnelle et qu'il partirait libre en 2024, le club de la capitale a décidé de ne pas se laisser faire et l'a mis à l'écart. Cette mise à l'écart avait pour but de faire réfléchir Mbappé qui n'a toujours pas changé d'avis. Et la situation risque de perdurer puisque les deux parties ne se parlent plus.

La présaison du PSG ne se déroule pas dans un climat pacifique et propice à la préparation d'une grande saison. L'arrivée de Luis Enrique promettait mais le cas Mbappé vient tout remettre en question. Et la situation semble totalement être dans une impasse.

Mbappé campe sur ses positions

La menace du PSG envers Mbappé de ne pas le faire jouer de la saison ne semble pas l'effrayer. En effet, L'Équipe informe que le champion du monde 2018 ne compte pas changer d'avis et veut toujours partir libre en juin 2024. Le crack de Bondy campe sur ses positions et ne compte toujours faire aucun cadeau à son club.

Plus aucun contact entre Mbappé et le PSG