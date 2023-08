Mourinho veut recruter au PSG, la condition est fixée

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leandro Paredes est plus que jamais sur le départ au PSG. Alerté par la situation du milieu de terrain argentin, José Mourinho compterait boucler son transfert, mais seulement si Nemanja Matic quitte l'AS Rome cet été. De son côté, Leandro Paredes serait emballé par l'idée de rejoindre les Giallorossi.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Leandro Paredes ne devrait plus faire long feu au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ce jeudi matin, l'international argentin est plus que jamais poussé vers la sortie par le club de la capitale. Ce qui pourrait profiter à l'AS Rome de José Mourinho.

Paredes, l'héritier de Matic à la Roma ?

Selon les informations d' Il Corriere dello Sport , la Roma envisagerait de miser sur Leandro Paredes en cas de départ de Nemanja Matic, qui serait suivi par le Stade Rennais. En effet, les Giallorossi compterait financer la signature du milieu de terrain du PSG grâce au transfert de l'international serbe. Mais quelle est la position de Leandro Paredes ?

Paredes est prêt à retrouver l'AS Rome