PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€

Benjamin Labrousse

Engagé depuis quelque temps dans un bras de fer avec le PSG, Kylian Mbappé semble déterminé à honorer la dernière année de son contrat à Paris. Problème, le club parisien ne l’entend pas de cette oreille et cherche à vendre son attaquant convoité par le Real Madrid. Mais alors que le Français pourrait toucher 240M€ en restant parisien, un départ du PSG cet été n’est clairement pas la tendance.

Le PSG comptera-t-il sur Kylian Mbappé cette saison ? Écarté de l’équipe première en raison de sa situation contractuelle et absent de la tournée estivale parisienne, le joueur de 24 ans semble ronger son frein au sein du loft mis en place par la direction. Mais comme le précisait MARCA récemment, le PSG devra immédiatement réintégrer Kylian Mbappé à son équipe première à compter du 1er septembre prochain, auquel cas l’attaquant pourrait décider de rompre son contrat de manière unilatérale.

Kylian Mbappé ne veut pas renoncer à ses 240M€ de primes au PSG

Mais alors qu’une offre du Real Madrid se fait toujours attendre depuis Paris pour Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus posséderait en réalité de bonnes raisons d’honorer sa dernière année de contrat au PSG. Selon les informations de MARCA , Mbappé devrait toucher 240M€ lors de sa dernière année de contrat à Paris, une somme qui correspond aux diverses clauses et primes à la signature promises au Français lors de sa prolongation de contrat durant l’été 2022.

Le Real Madrid serein pour Mbappé