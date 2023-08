Il annonce que le PSG est «furieux» contre Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG et Kylian Mbappé vont commencer à rentrer dans une phase critique puisque le championnat de France de Ligue va reprendre ce week-end. Et pour le moment, aucune solution n'a été trouvée entre les deux parties, ce qui devrait laisser Mbappé de côté, si l'on en croit ce qui se murmure dans les couloirs du PSG puisque le président Nasser al-Khelaïfi serait furieux contre Mbappé.

La situation entre Kylian Mbappé et le PSG ne trouve pas d'issue pour le moment. Kylian Mbappé ne veut toujours pas prolonger son contrat avec le PSG et le club parisien souhaite le vendre. Une situation qui a conduit le club parisien à le mettre de côté, Mbappé s'entraînant désormais avec les indésirables. Et ce feuilleton risque de coûter cher au PSG.

« C'est le sentiment qui rend le PSG fou, et Nasser al-Khelaïfi est furieux »

Pour le média Caught Offside , le journaliste italien Fabrizio Romano a évoqué le cas Mbappé. « Je peux confirmer aujourd'hui que Mbappé a dit non à la dernière proposition désespérée du Paris Saint-Germain , explique-t-il. Le PSG continuera à garder le joueur hors de l'équipe première, s'entraînant avec des joueurs qui sont hors du projet. Le PSG est très fort sur sa position, estimant que Mbappé a un accord avec le Real Madrid pour l'été 2024. C'est le sentiment qui rend le PSG fou, et Nasser al-Khelaïfi est furieux. »

Le PSG va être pénalisé par Mbappé