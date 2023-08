PSG : Nouvelle bombe de la presse brésilienne sur Neymar !

Thibault Morlain

Dans les prochaines semaines, on pourrait bel et bien assister au divorce entre Neymar et le PSG. Tandis que le Brésilien aurait des envies d'ailleurs, le club de la capitale souhaiterait également se séparer de son numéro 10. Reste encore à trouver preneur. Mais voilà que pour arriver à ses fins, le PSG envisagerait toutes les solutions, même les plus radicales.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé est encore loin d'être terminé, voilà que le cas Neymar fait désormais parler au PSG. Après 6 saisons avec le club de la capitale, le Brésilien pourrait bien faire ses valises dans les semaines à venir. Les rumeurs vont d'ailleurs bon train à propos de Neymar, qu'on annonce au FC Barcelone, en MLS ou encore en Arabie Saoudite.

Rupture totale entre le PSG et Neymar

Entre le PSG et Neymar, ça pourrait bien être terminé. En effet, une séparation des deux parties gagnent du poids ces derniers jours et voilà qu'au Brésil, UOL a confirmé la tendance. Neymar voudrait s'en aller et le PSG souhaiterait s'en séparer. Les deux camps devraient maintenant se rencontrer dans les jours à venir pour tenter de trouver une solution à cette situation.

Vers une résiliation de contrat ?